Gli opposti si attraggono. Anche – e soprattutto – nel mondo della moda. Lo dimostrano le scarpe del momento, nate dalla fusione tra la comodità delle sneakers e la linea sinuosa ed elegante delle ballerine: parliamo della sneakerina, o ballet sneaker, l’ibrido che da diverse stagioni ha conquistato le tendenze e i look delle star, e si conferma la scarpa da avere ora. Magari da mettere sotto l’albero a Natale. Cos’è la sneakerina. Da qualche anno, il mondo delle sneakers punta molto sull’ibridazione con calzature classiche, come i mocassini o gli stivali. L’ultimo esempio – e fino ad ora il più riuscito – è proprio la sneakerina, scarpa caratterizzata da una silhouette affusolata, una tomaia avvolgente (magari con elastici, lacci o cinturini in stile Mary Jane) e la punta tonda della classica ballet shoes, ma con una suola robusta, ammortizzata e strutturata, tipica delle scarpe da ginnastica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sono un ibrido tra le sneakers e le ballerine, e uniscono il meglio dei due mondi.