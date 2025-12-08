Sono divisa tra i miei due amanti Entrambi mi offrono regali soldi e un posto stupendo dove vivere | hanno proposto un combattimento a torso nudo per decidere chi deve stare con me Il dubbio della lettrice e la risposta dell’esperta
Una donna scrive alla rubrica di consigli del Daily Star descrivendo una situazione che lei stessa definisce un “ circo ”: è coinvolta con due uomini allo stesso tempo, entrambi consapevoli l’uno dell’altro, entrambi determinati a conquistarla, al punto che uno dei due avrebbe persino proposto “ un combattimento a torso nudo” per decidere chi debba averla. La lettrice ammette: “ Sono divisa tra due amanti. Entrambi giurano di essere innamorati di me, entrambi mi offrono regali, soldi e un posto stupendo dove vivere”. Non riesce a scegliere: ogni volta che passa una notte con uno dei due, crede che sia “quello giusto”, salvo cambiare idea il giorno dopo con l’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
