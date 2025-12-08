Sono disponibili i biglietti di TGA Sidequest | ecco prezzo ospiti e dettagli dell’evento

Il 11 dicembre, TGA Sidequest propone un evento unico: un live show aperto al pubblico dedicato ai The Game Awards. Oltre a seguire la cerimonia in streaming, i partecipanti potranno vivere un'intera giornata di panel, ospiti e momenti di community, rendendo questa occasione imperdibile per gli appassionati di videogiochi e gaming.

