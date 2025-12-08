Sondaggio Swg per La7 i numeri | cresce un solo partito

Il sondaggio Swg diffuso da La7 l’8 dicembre 2025 evidenzia un panorama politico in evoluzione, con diminuzioni per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico e una crescita significativa del Movimento 5 Stelle. I dati riflettono i mutamenti nel consenso degli italiani e le dinamiche delle forze politiche in vista delle prossime sfide elettorali.

Il nuovo sondaggio Swg diffuso dal Tg La7 l’8 dicembre 2025 fotografa un panorama politico in movimento, con cali per i due principali partiti – Fratelli d’Italia e Partito Democratico – e una nuova crescita del Movimento 5 Stelle. Nonostante la flessione, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni resta saldamente la prima forza del Paese, mantenendo un margine di sicurezza sul Pd. La7, i numeri dell’ultimo sondaggio Swg. Secondo il rilevamento Swg, Fratelli d’Italia scende al 31,2% (-0,1%), segnando la seconda settimana consecutiva di calo. Il distacco dal secondo partito, però, rimane ampio: oltre 9 punti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggio Swg per La7, i numeri: cresce un solo partito

