Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd giù Crescono M5S e Lega

Secondo il sondaggio Swg per Tg La7, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico registrano una diminuzione dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega mostrano un incremento. I dati, aggiornati al 8 dicembre 2025, delineano lo scenario politico attuale e le tendenze di voto in vista di eventuali elezioni.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e Pd in calo, il Movimento 5 Stelle in crescita. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 8 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza nel paese pur

