Sondaggi politici la nuova geografia del consenso che cambia gli equilibri del Paese
Un vento nuovo attraversa l'Italia, scuotendo certezze e lasciando tutti senza parole: la domanda che serpeggia nelle case, nei bar, tra amici e famiglie è una sola. Chi comanda davvero oggi nel cuore del Paese? Dietro i sorrisi e le promesse della politica, qualcuno ha appena conquistato un vantaggio che sembra incolmabile. Mentre alcuni leader si godono la luce dei riflettori, altri si trovano a inseguire, tra tensioni silenziose e colpi di scena che nessuno aveva previsto. Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecné, la fotografia del consenso italiano è cambiata di colpo.
Il calo di Fratelli d’Italia da una parte, la crescita del Pd dall’altra: il distacco tra i due partiti si riduce di quasi un punto. È quello che emerge dalla nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend. Ecco i risultati di tutte le forze politiche. https://fan - facebook.com Vai su Facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X
