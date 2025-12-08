Son Heung-min ricattato per una presunta gravidanza | condannati un uomo e una donna

Una donna e un uomo sono stati condannati oggi con l’accusa di aver ricattato la stella del calcio sudcoreano Son Heung-min, ex attaccante del Tottenham e ora al Los Angeles FC, per una presunta gravidanza. Lo riporta l’agenzia Yonhap. Il Tribunale distrettuale centrale di Seul ha condannato la ventenne, di cognome Yang, a quattro anni di carcere, e il suo ex fidanzato di 40 anni, di cognome Yong, a due anni di prigione. La giovane è stata accusata di ricatto e tentato ricatto per aver estorto 300 milioni di won (oltre 175mila euro) a Son nel giugno dello scorso anno, dopo avergli inviato un’ ecografia di un bambino e aver minacciato di rivelare di essere incinta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Son Heung-min ricattato per una presunta gravidanza: condannati un uomo e una donna

