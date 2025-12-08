Sommi presenta Solo Amore con Ceccherini | Ddl Spara-tutto sulla caccia non passerà è politica preistorica
“Il governo Meloni sta preparando un disegno di legge sulla caccia che fa il contrario di quel che fa la politica, ovvero mitigare i fenomeni. Vogliono liberalizzare totalmente, poter cacciare tutto l’anno, in qualsiasi zona demaniale. Addirittura potremo trovare dei cacciatori in spiaggia, tipo Fantozzi e Filini. Questa non è politica, è politica preistorica”. A sottolinearlo Luca Sommi, giornalista del Fatto Quotidiano e conduttore di Accordi e Disaccordi, presentando insieme a Massimo Ceccherini, alla fiera Più Libri, Più Liberi in corso a Roma il suo libro “ Solo amore. Una rivoluzione gentile per gli animali (e per noi)”, edito da Paper First. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
