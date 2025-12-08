Soltanto un pilota di Formula 1 ha partecipato alla festa per il titolo di Lando Norris ad Abu Dhabi
Lando Norris ha festeggiato il suo primo titolo mondiale di Formula 1 con un esclusivo afterparty ad Abu Dhabi. Tra amici, famiglia e membri della McLaren, un solo pilota della griglia è stato avvistato alla festa organizzata dall'Amber Lounge al W Hotel di Yas Marina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
