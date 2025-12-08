Gentile direttore Feltri, scrivo con lo stomaco chiuso dopo aver letto la notizia della nonna ottantenne uccisa a martellate dal nipote trentenne ad Acilia. Mi domando come sia possibile una cosa del genere. Quante volte quella donna avrà cucinato per lui, avrà badato a lui da bambino, avrà fatto sacrifici per la sua famiglia? E questo è il risultato? Il nipote la prende a martellate? C'è chi dice che il ragazzo non sopportava più di essere deriso. Ma che significa? Da quando in qua ci si vendica della vita ammazzando la nonna? Se un uomo di trent'anni non tollera l'ambiente domestico, se ne va, non massacra la nonna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Solo una società fallita uccide i suoi anziani