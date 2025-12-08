Solidarietà dell’8 dicembre per i bambini ucraini di Cascina Torta con FIGC e Polizia di Stato

L’8 dicembre, a Cascina Torta, si è celebrata una giornata di solidarietà e inclusione dedicata ai bambini ucraini ospiti del centro di accoglienza, coinvolgendo istituzioni, FIGC e Polizia di Stato. L’evento ha rappresentato un’occasione di serenità per le famiglie rifugiate, offrendo un momento di speranza e collaborazione in un contesto segnato dal conflitto.

Una giornata di festa, solidarietà e inclusione l’8 dicembre ha riunito istituzioni, mondo dello sport e realtà sociali attorno ai bambini ucraini ospitati presso il Centro di Accoglienza Cascina Torta, gestito dalla Cooperativa sociale L’Angolo, dove vivono attualmente 248 rifugiati, offrendo alle famiglie un raro momento di serenità pur nel permanere del conflitto nei loro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Solidarietà dell’8 dicembre per i bambini ucraini di Cascina Torta con FIGC e Polizia di Stato

