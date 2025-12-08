Sogni incantesimi e pianoforte | il duo dibattista-liso chiude i concerti d’autunno

Baritoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre alle ore 20:30, presso l’auditorium della Casa del Mutilato, andrà in scena l’appuntamento conclusivo della terza edizione dei Concerti d’Autunno, la rassegna musicale promossa dall’associazione Seven Arts. Anche quest’anno il progetto ha offerto al pubblico un percorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

