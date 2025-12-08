Smog emergenza fino a domani Minibù i dettagli delle corse

Rimangono attive fino a domani, giorno del prossimo controllo, le misure emergenziali per il contenimento degli inquinanti e la salvaguardia della qualità dell’aria, come stabilito dal bollettino regionale Arpae emesso nei giorni scorsi. Le misure emergenziali saranno revocate solo in caso di bollettino verde nel giorno del prossimo controllo. Intanto oggi è in funzione il ‘ minibù ’. Anche nelle prossime domeniche de 14 e 21 dicembre, oltre che in occasione della festività di oggi, saranno in funzione le linee E e G (oltre alla linea M) dei minibù e tutte le corse saranno gratuite. La linea E collega, con frequenza ogni 14 minuti, il parcheggio Funakoshi al Mercato coperto e la linea E1 e il parcheggio Volo a piazza Gioberti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

