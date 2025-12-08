Smart #6 l’ammiraglia ibrida plug-in che non vedremo in Europa
Ben 490 cm di lunghezza, design sportivo e funzionalità evolute per la guida autonoma, ma anche una motorizzazione ibrida ricaricabile da 435 Cv di potenza complessiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Da una parte un'ammiraglia come la Mercedes Classe G distrutta dall'altra una piccola Opel Corsa con pochi danni: l'ipotesi dell'esperto - facebook.com Vai su Facebook
Smart #6, l’ammiraglia ibrida plug-in che non vedremo in Europa - Ben 490 cm di lunghezza, design sportivo e funzionalità evolute per la guida autonoma, ma anche una motorizzazione ibrida ricaricabile da 435 Cv di potenza complessiva ... Scrive msn.com