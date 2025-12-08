Slot svela | Ecco come stanno le cose con Salah Chiesa recuperato per l’Inter? Posso dirvi che…
In questo articolo, vengono fornite le ultime novità sulla situazione di alcuni calciatori chiave, tra cui Salah e Chiesa, in vista delle prossime sfide. La redazione analizza lo stato di forma e le possibilità di recupero dei giocatori, offrendo aggiornamenti esclusivi sulle strategie delle squadre coinvolte.
Slot svela: «Ecco come stanno le cose con Salah. Chiesa recuperato per l’Inter? Posso dirvi che.». Le parole del tecnico del Liverpool. Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato a in conferenza del caso Salah e a Sky Sport delle condizioni di Federico Chiesa alla vigilia della gara con l’ Inte r. CASO SALAH – « Non so se si riferisse a me, posso solo immaginare, ma è giusto che ne parli lui. Gli abbiamo comunicato che non sarebbe partito con noi in trasferta, è l’unica comunicazione che abbiamo avuto. Prima di sabato avevamo parlato parecchio. Non penso che il rapporto sia incrinato, almeno fino a sabato sera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
