Slot svela: «Ecco come stanno le cose con Salah. Chiesa recuperato per l'Inter? Posso dirvi che.». Le parole del tecnico del Liverpool. Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato a in conferenza del caso Salah e a Sky Sport delle condizioni di Federico Chiesa alla vigilia della gara con l' Inte r. CASO SALAH – « Non so se si riferisse a me, posso solo immaginare, ma è giusto che ne parli lui. Gli abbiamo comunicato che non sarebbe partito con noi in trasferta, è l'unica comunicazione che abbiamo avuto. Prima di sabato avevamo parlato parecchio. Non penso che il rapporto sia incrinato, almeno fino a sabato sera.