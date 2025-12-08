Slot | Salah? Punito il suo sfogo ora pensiamo all' Inter Non so perché si senta tradito

In vista della prossima sfida tra Liverpool e Inter, il tecnico dei Reds commenta lo sfogo di Salah, sottolineando il suo disappunto e la necessità di chiarimenti. Mentre si concentra sulla partita, si parla anche di tensioni interne e di come affrontare le sfide future in un ambiente di confronto e rispetto.

Il tecnico del Liverpool alla vigilia della sfida coi nerazzurri: "Non ci siamo ancora spiegati. Solo lui sa a chi si riferiva, io posso solo indovinare. Sono un allenatore calmo ed educato, ma quello che ha dichiarato non mi rende felice". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Slot: "Salah? Punito il suo sfogo, ora pensiamo all'Inter. Non so perché si senta tradito"

