Slot prima della sfida Inter Liverpool | Salah? Non è giusto parlare così L’Inter è fortissima

Prima della sfida tra Inter e Liverpool, il tecnico dei Reds affronta diverse tematiche: il caso Salah, le assenze importanti e l’elogio a Chivu. A pochi giorni dal match di San Siro, emergono le riflessioni sulla forza dei nerazzurri e le dinamiche che coinvolgono i protagonisti delle due squadre.

Inter News 24 Slot Inter Liverpool, il tecnico dei Reds tra il caso Salah, le assenze e l’elogio a Chivu alla vigilia di San Siro. Vigilia caldissima in casa Liverpool alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. In conferenza stampa al Meazza, l’allenatore Arne Slot ha affrontato senza filtri il caso Mohamed Salah, le scelte tecniche recenti, le assenze e le difficoltà della partita contro la squadra di Cristian Chivu. CASO SALAH – «Non so se si riferisse a me, posso solo immaginare, ma è giusto che ne parli lui. Gli abbiamo comunicato che non sarebbe partito con noi in trasferta, è l’unica comunicazione che abbiamo avuto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Slot prima della sfida Inter Liverpool: «Salah? Non è giusto parlare così. L’Inter è fortissima»

