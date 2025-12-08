Qualche centinaio di manifestanti si è riunito in piazza della Scala, di fronte al Piermarini dove è andata in scena la tradizionale Prima del Teatro dell’Opera prevista ogni anno il 7 dicembre, in occasione di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. Alla manifestazione organizzata dai Cub, hanno partecipato anche i lavoratori della cultura che hanno gridato slogan contro la neo direttrice della Fenice Beatrice Venezi. Tanti gli slogan e gli striscioni pro Palestina e in solidarietà a Mohammed Shanin, l’imam di Torino colpito da un decreto di espulsione per un comizio in cui parlava del 7 ottobre. Un altro slogan è “Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Slogan e preghiera islamica, poi i cori per Ramy: "Carabinieri assassini". L'odio pro Pal alla Scala