Slogan e preghiera islamica poi i cori per Ramy | Carabinieri assassini L' odio pro Pal alla Scala
Qualche centinaio di manifestanti si è riunito in piazza della Scala, di fronte al Piermarini dove è andata in scena la tradizionale Prima del Teatro dell’Opera prevista ogni anno il 7 dicembre, in occasione di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. Alla manifestazione organizzata dai Cub, hanno partecipato anche i lavoratori della cultura che hanno gridato slogan contro la neo direttrice della Fenice Beatrice Venezi. Tanti gli slogan e gli striscioni pro Palestina e in solidarietà a Mohammed Shanin, l’imam di Torino colpito da un decreto di espulsione per un comizio in cui parlava del 7 ottobre. Un altro slogan è “Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
