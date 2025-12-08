Slittino i convocati dell’Italia per Park City | gruppo azzurro finalmente al gran completo

Oasport.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver affrontato la tappa inaugurale di Winterberg senza i big, l’Italia affronterà al gran completo la trasferta oltreoceano per disputare i prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino. Il circuito maggiore sarà di scena questo weekend a Park City da sabato 12 a domenica 13 dicembre, per poi trasferirsi a Lake Placid dal 19 al 20 dicembre. Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato 15 atleti per le gare di Park City:  Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei e Emanuel Rieder al maschile; Nadia Falkensteiner, Verena Hofer, Annalena Huber, Marion Oberhofer, Andrea Vötter, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler in campo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

slittino i convocati dell8217italia per park city gruppo azzurro finalmente al gran completo

© Oasport.it - Slittino, i convocati dell’Italia per Park City: gruppo azzurro finalmente al gran completo

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'Italia dello slittino ritrova le sue punte per la tappa di Park City: ecco Fischnaller e Voetter-Oberhofer - I convocati della nazionale di Zoeggeler per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2025/26, in programma nello Utah il prossimo week- Scrive neveitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Slittino Convocati Dell8217italia Park