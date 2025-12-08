Sky | Lukaku dovrebbe tornare in panchina dopo la partita di Champions contro il Benfica
Massimo Ugolini in diretta a Sky Sport fa il punto sul Napoli che oggi, dopo la vittoria contro la Juventus, si riposa in vista dell’allenamento di domani e della partenza per Lisbona per la Champions «Li possiamo battezzare come i 15 giorni di Napoli, da una ripresa dopo la sosta in cui ci si era lasciati con qualche perplessità considerando lo sfogo, strategico a questo punto, di Antonio Conte a seguito della sconfitta con il Bologna. Da allora il Napoli ha infilato 5 successi consecutivi, dall’Atalanta alla Juventus, in mezzo anche la Coppa Italia e la Champions che tornerà dopo domani contro il Benfica di Mourinho che non naviga in belle acque. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il punto sugli infortunati: «#Lukaku non ce la farà per #Roma. #Meret si è tolto il tutore, dovrebbe rientrare a dicembre. Il #Napoli tornerà sul mercato a centrocampo» - facebook.com Vai su Facebook
