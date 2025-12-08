Sky | c’è tanto di Spalletti nella sconfitta di Napoli

Perdere a Napoli non ci sta. La sconfitta della Juventus ha dato il là ad una serie di critiche nei confronti della formazione di Spalletti. Giovanni Guardalà su Sky Sport Insider ha scritto che “c’è tanto di Spalletti nella sconfitta di Napoli “. A preoccupare non sono solo le sconfitte e i punti che mancano, ma soprattuto le prestazioni, che la Juventus non mostra. “ Spalletti ha anche complicato e confuso i suoi giocatori con una delle sue famose ‘spallettate’ che però, in questo caso, non ha dato il risultato sperato. Potrebbe interessarti: A Napoli Spalletti ha cancellato la candidatura della Juve per lo scudetto Nel giorno in cui non c’era Vlahovic (e non ci sarà fino a primavera inoltrata) ha scelto un 5-3-2 con Yildiz riferimento avanzato e Conceiçao al suo fianco, mandando un chiaro segnale di timore verso una squadra, il Napoli, con un centrocampo sperimentale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

