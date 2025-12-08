Dopo la cancellazione delle gare di Igls per motivi di sicurezza legati alla pista, la Coppa del Mondo 2025-2026 di skeleton fa tappa a Lillehammer venerdì 12 dicembre per il secondo appuntamento della stagione. In Norvegia andranno in scena tutte le specialità olimpiche, quindi entrambe le competizioni individuali e anche la prova a coppie miste. L’Italia si presenterà sul tracciato norvegese con una rappresentativa di sei atleti (due donne e quattro uomini), dopo aver perso purtroppo Alessia Crippa per un grave infortunio che ha messo fine anzitempo alla sua stagione olimpica. L’obiettivo della squadra azzurra è sicuramente quello di alzare l’asticella rispetto ai deludenti risultati raccolti nel test event a cinque cerchi di Cortina, cercando di avvicinarsi alla zona podio e colmare il gap con i migliori al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, i convocati dell’Italia per Lillehammer: c’è una new entry, urge un cambio di passo