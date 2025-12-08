Skate story recensione | zen e larte dei giochi di skateboard psichedelici
In un panorama videoludico caratterizzato da vari generi e stili, emergono titoli che uniscono estetica innovativa a gameplay di qualità. Tra questi, Skate Story si distingue come un’esperienza unica nel suo genere, combinando elementi di narrazione surreale con solide fondamenta di skateboarding. Dopo anni di sviluppo e attese, il gioco di Sam Eng ha visto una notevole evoluzione, offrendo agli appassionati un viaggio visivo e sensoriale di grande impatto. l’ambientazione e lo stile visivo di skate story. un mondo onirico e visivamente sorprendente. Skate Story si presenta con un’estetica vaporwave VHS, caratterizzata da caleidoscopiche ambientazioni multicolore e geometrie neon che si susseguono in modo ipnotico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
