Skate Story punta alla luna e per poco non la afferra

Skate Story è la metafora di un sogno irraggiungibile, fatto di sofferenza e la costante ricerca di un oggetto che non dovrebbe appartenerci. Nello specifico, il gioco sviluppato da Sam Eng è letteralmente il tentativo di raggiungere la luna, da parte di un’anima tormentata che ha come unico mezzo il suo skateboard. La ricerca della luna. Skate Story, skater vicino alla luna – ©Sam Eng Puntare alla luna, per definizione, equivale al porci un obiettivo totalmente fuori dalla nostra portata, impossibile da raggiungere. Skate Story fa leva proprio su questa metafora per gettarci in un’avventura composta da un misto di trick e velocità. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Skate Story punta alla luna e, per poco, non la afferra

Altri contenuti sullo stesso argomento

ADDICTED HISTORY #2 Venti anni fa, il 23 aprile 2005, il primo video intitolato “Me at the zoo” veniva caricato su YouTube. Immaginare quello che da lì a dieci anni sarebbe successo nel panorama mediatico dello Skateboarding era impossibile. Di lì - facebook.com Vai su Facebook

Skate Story, anteprima (Steam) - Sono cresciuto con i videogiochi di Tony Hawk e con il mito del “900”, il trick impossibile, e in qualche ... Come scrive icrewplay.com