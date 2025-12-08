Sit in dei lavoratori delle poste al centro meccanizzato di Tessera

L'8 dicembre lotto tutto dicembre. È il motto del sit-in di protesta organizzato lunedì mattina da Slc Cgil Veneto presso il Centro meccanizzato postale (Cmp) di Tessera, a cui ha partecipato una cinquantina di persone, unite per rivendicare condizioni di lavoro più giuste.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

