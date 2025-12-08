Sinner o Alcaraz? Fazio mette in difficoltà Errani e Paolini

Un estratto dell'ospitata di Sara Errani e Jasmine Paolini a "Che tempo che fa". Le due tenniste, oro nel doppio a Parigi 2024, sono state incalzate così da Fabio Fazio sul confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: le due non riescono a scegliere il loro preferito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

