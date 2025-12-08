Sinner o Alcaraz? Fazio mette in difficoltà Errani e Paolini

Un estratto dell'ospitata di Sara Errani e Jasmine Paolini a "Che tempo che fa". Le due tenniste, oro nel doppio a Parigi 2024, sono state incalzate così da Fabio Fazio sul confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: le due non riescono a scegliere il loro preferito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner o Alcaraz? Fazio mette in difficoltà Errani e Paolini

Leggi anche questi approfondimenti

#Paolini svela chi preferisce tra #Sinner e #Alcaraz: "Mi fa impazzire una cosa...". Poi la battuta su Errani Vai su X

UN TUFFO NEL PASSATO Prima di Sinner-Alcaraz e Federer-Nadal c'è stata la rivalità tra Borg e McEnroe. Due caratteri opposti che tra il 1978 e il 1981 giocarono 14 incontri di cui 9 finali ? "Quando mi ritirai era molto triste, avrebbe voluto che il nostr - facebook.com Vai su Facebook

"Jannik Sinner o Carlos Alcaraz?" - Sara Errani e Jasmine Paolini rispondono a Fazio - La tennista toscana ha detto che è stato come "coronare un sogno vincere al Foro Italico nel torneo nel quale andava ogni anno da piccola come spettatrice". Si legge su tennisworlditalia.com