Sinner escluso dall'ATP per il premio del colpo più bello 2025 | tra i 10 candidati Alcaraz e Djokovic

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ATP ha reso noti i candidati per il premio del colpo più bello del 2025. Tra i dieci nominati ci sono Alcaraz e Djokovic, ma non Sinner. Presenti pure Dimitrov e Julian Cash, numero 1 del doppio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

