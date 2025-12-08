Sinner escluso dall'ATP per il premio del colpo più bello 2025 | tra i 10 candidati Alcaraz e Djokovic

L'ATP ha reso noti i candidati per il premio del colpo più bello del 2025. Tra i dieci nominati ci sono Alcaraz e Djokovic, ma non Sinner. Presenti pure Dimitrov e Julian Cash, numero 1 del doppio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Jannik Sinner, escluso dal bonus ATP da 18 milioni: la regola che lo ha penalizzato. Leggi l'articolo qui... https://economiaxfinanza.com/2025/11/29/jannik-sinner-escluso-dal-bonus-atp-da-18-milioni-la-regola-che-lo-ha-penalizzato - facebook.com Vai su Facebook

Sinner escluso dall’ATP per il premio del colpo più bello 2025: tra i 10 candidati Alcaraz e Djokovic - Curiosamente sia Hubert Hurkacz che Carlos Alcaraz sono anche tra i tennisti che hanno ‘subito' uno dei punti più belli della stagione. Da fanpage.it