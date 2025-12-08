Tempo di lettura: 2 minuti Il lavoro premia. Non è una frase fatta perché il destino, anche nel suo essere non dominabile, è capace quasi sempre di ricompensare chi ha saputo tenere duro anche quando il tunnel sembrava infinito. È il caso di Pierluigi Simonetti, calciatore tuttofare che ha deciso con una inzuccata di testa il derby del “Simonetti Lamberti”. Non serve chissà quale competenza calcistica per definire brutta la prestazione dei giallorossi contro i blufoncè, ma negli almanacchi restano scritte le vittorie e non le disamine. Contava vincere per rimanere in scia della capolista Catania e il Benevento lo ha fatto grazie anche allo spirito di sacrificio di Simonetti, al quale il destino ha restituito solo in parte tutta la sfortuna avuta da tre mesi a questa parte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Simonetti, proprio lui! Mesi di calvario, contro la Cavese la giusta ricompensa