Simbolo universale di pace Arriva la Croce Giubilare
Nei giorni prima di Natale il territorio pistoiese si prepara ad accogliere uno dei simboli più sacri della rete delle Misericordie d’Italia, l’ Icona Giubilare delle Misericordie, che sarà esposta in città il 10 e l’11 dicembre. L’icona, simbolo universale di pace, speranza e fede, consiste in una croce in legno d’ulivo sulla quale è incisa, in diciotto lingue diverse, la parola "Pace", oltre che il motto del Giubileo "Pellegrini di Speranza". Sul basamento sono raffigurate un’ancora, simbolo della speranza che anima e sostiene il cammino e l’attività delle Misericordie, un frammento di bomba e del filo spinato, forte denuncia degli orrori della guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
