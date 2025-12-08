Silvana Stanco | Ero molto tesa per la nuova formula ma alla fine ce l’ho fatta
Silvana Stanco ha vinto la Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, confermandosi la numero 1 del ranking mondiale nel trap femminile e chiudendo nel migliore dei modi una stagione in cui si è tolta la soddisfazione di conquistare la medaglia d’argento individuale ai Campionati Mondiali di Atene. L’azzurra ha trionfato oggi a Doha (in Qatar) battendo allo shoot-off la sanmarinese Alessandra Perilli e centrando il secondo titolo della carriera nella World Cup Final. “ Dopo una serie infinita di argenti è arrivato l’oro, finalmente. Stava diventando farsesca come situazione. Sono davvero felice di averlo centrato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CHIUSURA EPICA Alle finali di Coppa del Mondo di tiro a volo si parla italiano! La numero uno del ranking Silvana Maria Stanco si conferma la più forte nel trap a Doha! Si fa festa in Qataaaaaaaaaaarrrrr #ItaliaTeam #tiroavolo Vai su X
OOOOOROOOOO per Silvana Maria Stanco nel Trap Femminile alla Finale di Coppa del Mondo ISSF di Doha (QAT) L'Azzurra, numero uno del Ranking Mondiale, si è confermata come più forte tiratrice della specialità meritandosi la vetta del podio con 1 - facebook.com Vai su Facebook
Silvana Stanco: “Ero molto tesa per la nuova formula, ma alla fine ce l’ho fatta” - Silvana Stanco ha vinto la Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, confermandosi la numero 1 del ranking mondiale nel trap femminile e chiudendo ... Scrive oasport.it