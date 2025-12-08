Siete d’accordo che il consenso a un rapporto sessuale dev’essere libero e attuale? Scriveteci a iodonnaparliamone@rcsit

N el 1965 – una vita fa, la mia per esempio – una ragazza di 17 anni di Alcamo disse “no”. No all’ex fidanzato che, per rimuovere un abbandono semplicemente impensabile da parte della “sua” donna, l’aveva trascinata fuori di casa. Sequestrata e nascosta per otto giorni. Violentata. Violenza sulle donne, Gino Cecchettin: «Le istituzioni facciano di più» X Leggi anche › La cultura dello stupro e un padre da cui imparare: quello di Franca Viola No quindi alle nozze riparatrici che all’epoca in Italia estinguevano il reato di stupro. No a un’intera cultura secondo cui, se ti hanno “disonorata” e tutti lo sanno, tanto vale tenertelo, l’uomo che ti ha abusata: perché più nessuno vorrà quel tuo corpo violato di cui non potrai che vergognarti, per sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Siete d’accordo che il consenso a un rapporto sessuale dev’essere “libero” e “attuale”? Scriveteci a [email protected]