Sicurezza in stazione tornano le ronde di Forza Nuova
Dopo recenti disordini nella zona della stazione, tornano le ronde di Forza Nuova per garantire la sicurezza. La situazione ha alimentato il dibattito politico sulla gestione della sicurezza urbana e il ruolo delle forze dell’ordine, riflettendo le tensioni crescenti nella comunità.
Dopo gli eventi degli ultimi tempi nella zona della stazione, con gruppi di ragazzi che hanno creato diversi disordini, lo scontro diventa politico. L'ultima critica, arriva da destra, più a destra rispetto all'amministrazione comunale. Stanno per tornare le “passeggiate” di Forza Nuova, eventi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
