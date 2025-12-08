Si sente odore di bruciato su un volo partito da Londra | atterraggio di emergenza a Edimburgo
Il volo UA949 della United Airlines è partito dall'aeroporto di Heathrow a Londra poco dopo le 14 di giovedì 4 dicembre con direzione San Francisco. Dopo aver sentito un forte odore di bruciato a bordo ha eseguito un atterraggio d'emergenza a Edimburgo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri abbiamo assistito alla prima della stagione operistica del San Carlo. Entrare nel più antico e bel teatro lirico del mondo dà sempre una profonda emozione, si sente odore di storia, di bellezza, di cultura e di civiltà. Vai su X
CharmeDog. Sia · Santa's Coming for Us. Diva quando sente l’odore della sardina cruda… parte il “batti zampa” più tenero del mondo Chi ha un cane lo sa: basta un premio giusto e il legame diventa magia pura. - facebook.com Vai su Facebook
Si sente odore di bruciato su un volo partito da Londra: atterraggio di emergenza a Edimburgo - Il volo UA949 della United Airlines è partito dall’aeroporto di Heathrow a Londra poco dopo le 14 di giovedì 4 dicembre con direzione San Francisco. Come scrive fanpage.it