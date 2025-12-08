Si riaccende il fuoco tra Thailandia e Cambogia
Lunedì la Thailandia ha lanciato attacchi aerei lungo il confine conteso con la Cambogia, mentre entrambe le parti si accusavano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco che aveva interrotto i combattimenti all’inizio di quest’anno. Le controversie di confine sono sfociate in cinque giorni di combattimenti a luglio, che hanno causato la morte di decine di soldati e civili. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spinto i vicini del Sud-est asiatico a firmare un accordo di tregua a ottobre, ma le tensioni hanno continuato a crescere. Il Ministero della Difesa thailandese ha dichiarato che più di 35. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
