Si allontana da casa e si smarrisce cucciolo brutalmente picchiato e abbandonato dopo il massacro

Agrigentonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allontana da casa propria e si smarrisce. Mentre i proprietari lo cercano disperatamente e la sua padroncina non smette un secondo di piangere, Trilly viene catturato, picchiato brutalmente - tant'è che ha perso un occhio ed ha subito diverse, gravi, lesioni - e abbandonato in un sacco, in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

