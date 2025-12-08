Si allontana da casa e si smarrisce cucciolo brutalmente picchiato e abbandonato dopo il massacro

Si allontana da casa propria e si smarrisce. Mentre i proprietari lo cercano disperatamente e la sua padroncina non smette un secondo di piangere, Trilly viene catturato, picchiato brutalmente - tant'è che ha perso un occhio ed ha subito diverse, gravi, lesioni - e abbandonato in un sacco, in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

21enne si allontana da casa e non fa più ritorno: ricerche in corso per Nikola --> https://www.nordest24.it/scomparsa-nikola-karaj-spresiano-ricerche-ventunenne - facebook.com Vai su Facebook

«Ho portato un cucciolo smarrito a casa sperando di trovare il proprietario, ma mia madre si è arrabbiata: sono io la str***a?» - La giovane racconta di aver trovato un cane abbandonato e di averlo accudito, ma la madre le rimprovera di non aver chiesto il permesso. Riporta leggo.it