Si accende l' albero di Natale in piazza del Popolo | IL VIDEO

Latinatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande festa a Latina per l'inaugurazione ufficiale degli eventi di Natale. La sindaca taglia il nastro della casa di Babbo Natale che accoglierà i bambini nei giardini del Comune, dove è stata allestita anche la mostra dei presepi.Alle 17, come da tradizione, l'accensione dell'albero. . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

