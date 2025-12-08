Si accende l' albero di Natale in piazza del Popolo | IL VIDEO
Grande festa a Latina per l'inaugurazione ufficiale degli eventi di Natale. La sindaca taglia il nastro della casa di Babbo Natale che accoglierà i bambini nei giardini del Comune, dove è stata allestita anche la mostra dei presepi.Alle 17, come da tradizione, l'accensione dell'albero. . 🔗 Leggi su Latinatoday.it
