Si accende l' albero di Natale di Roma | la cerimonia in piazza del Popolo

Lunedì 8 dicembre si è svolta in piazza del Popolo a Roma la cerimonia di accensione dell'albero di Natale, giunta alla sua terza edizione all’interno del Tridente. La tradizionale celebrazione, spostata dalla piazza di Venezia per i lavori della nuova metro C, ha riunito cittadini e visitatori in un’atmosfera festosa.

Si accende l'albero di Natale di Roma: la cerimonia si è svolta lunedì 8 dicembre in piazza del Popolo, che per il terzo anno consecutivo si trova all'interno del Tridente, e non a piazza Venezia, a causa dei lavori per la nuova stazione della metro C.Le parole del sindaco GualtieriIl sindaco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

