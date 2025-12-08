Si accende il presepe L’inaugurazione in San Domenico
L’atmosfera natalizia di Torrita di Siena inizia, da tradizione, ad illuminarsi con loro. Come ogni anno, l’8 dicembre, nella Chiesa di San Domenico, nella parte bassa del paese, è in calendario l’inaugurazione del presepe che vede protagonisti un gruppo di amici, radunati sotto il nome de La Presepi S.p.A, oltre alla parrocchia di Torrita di Siena e la contrada Stazione. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 16: ".a te protendo la mia mano" è il titolo dell’opera di quest’anno che prende ispirazione dal salmo 143,6 della Bibbia, "A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa". 🔗 Leggi su Lanazione.it
