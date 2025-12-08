Si accende il presepe L’inaugurazione in San Domenico

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atmosfera natalizia di Torrita di Siena inizia, da tradizione, ad illuminarsi con loro. Come ogni anno, l’8 dicembre, nella Chiesa di San Domenico, nella parte bassa del paese, è in calendario l’inaugurazione del presepe che vede protagonisti un gruppo di amici, radunati sotto il nome de La Presepi S.p.A, oltre alla parrocchia di Torrita di Siena e la contrada Stazione. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 16: ".a te protendo la mia mano" è il titolo dell’opera di quest’anno che prende ispirazione dal salmo 143,6 della Bibbia, "A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

si accende il presepe l8217inaugurazione in san domenico

© Lanazione.it - Si accende il presepe. L’inaugurazione in San Domenico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Presepe d'autore, concerti e spettacoli: si accende il Natale di Umbertide

Magia di luci sul portocanale: si accende il Presepe della Marineria

Albosaggia accende il Natale: albero, presepe vivente e iniziative per tutta la comunità

accende presepe l8217inaugurazione sanSi accende il presepe. L’inaugurazione in San Domenico - Come ogni anno, l’8 dicembre, nella Chiesa di San Domenico, nella parte bassa del paese, è in calendario ... Come scrive lanazione.it

Vaticano, accesi albero di Natale e presepe in Piazza San Pietro - Il Vaticano accende il suo albero di Natale e il suo presepe in Piazza San Pietro. Secondo notizie.tiscali.it

Natale 2024, il presepe degli artigiani di Grado a piazza San Pietro - Si tratta di una struttura che ritrae in miniatura l'ambiente lagunare di Grado, con tanto di barche, ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Accende Presepe L8217inaugurazione San