Una scritta grave, e che ha lasciato sgomento tutto l’ Oltrarno, è comparsa da alcuni giorni sul cantiere della basilica del Carmine. "L’unica chiesa che illumina è quella che brucia", la frase scritta con una bomboletta spray di colore nero. Il comitato di Santo Spirito, attraverso la portavoce Camilla Speranza, ha già provveduto a denunciare l’accaduto ai carabinieri e a inviare una segnalazione alla Digos. Le forze dell’ordine, ora, stanno acquisendo le immagini delle numerose telecamere di sicurezza della zona per cercare di identificare gli autori. Ma non sarà un’impresa facile anche perché, gli abitanti di piazza del Carmine affermano di che a vergare quella ’minaccia’ sia stato un gruppo di giovani, di notte e con il volto coperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfregio al Carmine. L’ira di Funaro. Indagini in corso