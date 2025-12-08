Settimana organistica internazionale un concerto straordinario in San Savino

Ilpiacenza.it | 8 dic 2025

Domenica 14 dicembre alle ore 16 alla Basilica di S. Savino (via Alberoni, 35) il Gruppo Strumentale Ciampi presenta in occasione della Settimana Organistica Internazionale del 72° anno (1953-2025) il concerto straordinario nel centenario della morte di Marco Enrico Bossi e nella festività di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

