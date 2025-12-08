Settimana organistica internazionale un concerto straordinario in San Savino
Domenica 14 dicembre alle ore 16 alla Basilica di S. Savino (via Alberoni, 35) il Gruppo Strumentale Ciampi presenta in occasione della Settimana Organistica Internazionale del 72° anno (1953-2025) il concerto straordinario nel centenario della morte di Marco Enrico Bossi e nella festività di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
