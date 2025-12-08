Settimana difficile per i trasporti

14.41 A Roma il sindacato Sul (Sindacato unitario lavoratori) ha proclamato per il 9 dicembre uno sciopero di 24 ore del personale Atac: tram, bus, metro e ferrovie. Mercoledì 10 dicembre 24 ore di stop nazionale del settore igiene ambientale,nel comparto pubblico e privato dei rifiuti e dell'igiene urbana. Venerdì 12 dicembre sciopero generale Cgil in tutti i settori pubblici e privati contro la legge di Bilancio. A rischio scuole, sanità, poste, uffici pubblici, trasporti e gran parte delle attività produttive. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it