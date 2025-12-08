Serie C Pianese Tirelli festeggia la vittoria contro Gubbio | Dedico la rete alla mia famiglia e ai miei amici

E’ stato il bellissimo gol del giovane Manuel Tirelli (foto), a regalare alla Pianese i tre punti, nella sfida casalinga con il Gubbio. Le zebrette hanno centrato così il terzo risultato utile consecutivo, il terzo successo di fila tra le mura amiche del Comunale, addolcendo l’amarezza per la vittoria sfumata in pieno recupero a Campobasso. Per il classe 2005 si è trattato del primo gol tra i professionisti: una vera e propria prodezza, la sua. "Appena ho ricevuto la palla ho visto il movimento di Chesti, che ha portato via l’uomo – ha ripercorso l’azione il bianconero –. Il pallone è rimasto lì, me lo sono portato avanti e dopo qualche metro ho deciso di calciare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

