Serie B un' agguerrita Redel Viola supera Messina | il derby è neroarancio
Sventolano le bandiere, il derby dello Stretto è neroarancio! La Redel Viola Reggio Calabria, con una prova di squadra e di grande maturità, supera il BS Messina per 78-66. Primo tempo super dei reggini che sfiorano il +20, prima di subire la rimonta peloritana che però non si concretizza.Avvio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
