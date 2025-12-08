Serie B un' agguerrita Redel Viola supera Messina | il derby è neroarancio

Reggiotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sventolano le bandiere, il derby dello Stretto è neroarancio! La Redel Viola Reggio Calabria, con una prova di squadra e di grande maturità, supera il BS Messina per 78-66. Primo tempo super dei reggini che sfiorano il +20, prima di subire la rimonta peloritana che però non si concretizza.Avvio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

serie b agguerrita redelSerie B, un'agguerrita Redel Viola supera Messina: il derby è neroarancio - Quattro uomini in doppia cifra, con Laganà miglior realizzatore, Maresca incisivo (14 per lui) così come Marini e capitan Fernandez ... Secondo reggiotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Serie B Agguerrita Redel