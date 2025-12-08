Serie B risultati quindicesima giornata | il Frosinone raggiunge il Monza crollo Modena

Nella quindicesima giornata di Serie BKT, il campionato si anima con sorprese e cambi di vertice. Il Monza conquista un punto contro il Sudtirol, permettendo al Frosinone di raggiungerlo in testa alla classifica. Nel frattempo, il Modena subisce un pesante crollo contro la Roma, evidenziando le tensioni e le sfide di questa stagione.

Roma, 8 dicembre 2025 – Vibrazioni ad alta quota in Serie BKT: il Monza non va oltre il pari contro il Sudtirol e viene raggiunto dal Frosinone in cima alla classifica. In questo momento, ciociari e brianzoli condividono la prima piazza con 31 punti conquistati, a +4 sul Cesena, reduce dal pareggio contro il Padova in trasferta. Bene il Palermo, che centra la seconda vittoria consecutiva e, insieme al Venezia, raggiunge il Modena al quarto posto in classifica. In casa gialloblù, invece, c'è qualcosa che non va, con la seconda sconfitta di fila che deve far suonare qualche campanello d'allarme. Vincono anche la Sampdoria (contro la Carrarese ), la Reggiana (contro il Mantova ) e lo Spezia (contro l' Entella ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net