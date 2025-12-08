Serie B fischio d’inizio alle 15 all’U-Power Stadium Monza con il pericolante Sudtirol | Ma sarà una partita insidiosa

L’obiettivo del Monza da qui a fine 2025 è chiaro: fare più punti possibile nelle quattro gare rimanenti, restare in vetta e proseguire la corsa verso la promozione. E la partita odierna, ore 15 all’ U-Power Stadium, contro il pericolante Sudtirol è sulla carta l’occasione più ghiotta per tornare alla vittoria dopo il pari con la Juve Stabia. Il tecnico dei brianzoli, Bianco, non si nasconde: "Ognuno di noi qui ha una missione. La mia è allenare in Serie A e anche quella dei giocatori. La motivazione ce l’abbiamo dentro. Ma se non riusciamo a centrare la promozione sarà tutto inutile". Per il mister il momento negativo dei bolzanini, invischiati in zona playout e senza successi da due mesi e mezzo, non deve trarre in inganno: "Sarà una partita insidiosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

