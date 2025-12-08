Serie B Avellino e Venezia si annullano | al Partenio-Lombardi è 1-1

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, la sfida della 15ª giornata di Serie B 202526 tra Avellino e Venezia si conclude sull’1-1.I biancoverdi si portano avanti nel primo tempo con Missori, mentre il Venezia raggiunge il pari a inizio ripresa con Svoboda.Nel finale, una rete dei lagunari. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

serie b avellino veneziaSerie B, l'Avellino ferma il Venezia. Il Frosinone aggancia in vetta il Monza - 1: assist del Papu Gomez, colpo in trasferta della Reggiana a Mantova, blitz in rimonta del Catanzaro a Modena ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Serie B Avellino Venezia