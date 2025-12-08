La Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio supera per 3-1 il fanalino di coda San Giovanni in Marignano e consolida la sesta piazza in classifica. Dopo aver perso il primo set, Silke Van Avermaet e compagne sono state brave a ritrovare il bandolo della matassa e hanno chiuso sul 3-1. Dopo una prima parte equilibrata, con la Parra a firmare il 9-9, è stata la formazione ospite a rompere gli indugi portnadosi sul 15-10 con Kochurina. San Giovanni in Marignano ha chiuso sul 25-16. Le farfalle, nel secondo set, sono salite 11-8 con la Obossa prima di volar via sul 19-13, con Gennari e Obossa (nella foto), 22 punti best scorer dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie a1 femminile. Busto lascia un set al fanalino di coda. Sesto posto blindato