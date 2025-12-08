Serie A posticipo Pisa-Parma 0-1

16.57 Non una vittoria qualunque per il Parma nel match-salvezza della Cetilar Arena: Pisa (terz'ultimo) steso 0-1. Respirano i ducali, adesso +4 sui nerazzurri. Gara bloccata e pochi sussulti fino al tiro di Britschgi deviato da Caracciolo (vola Scuffet).Il tocco è però di braccio, il Var richiama Doveri che assegna rigore agli ospiti (40'): esegue Benedyczak. Ripresa. Minaccioso Pellegrino col sinistro, poi chance del pari divorata da Nzola (alto da due passi), vicinissimo anche nel finale (88' e 89') al pari prima di essere espulso al 93'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

