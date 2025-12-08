Serie A Derby Cremona-Varese nel nome del riscatto E il clima sarà caldissimo

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Derby caldissimo al PalaRadi: alle 17.30 la Vanoli Basket Cremona ospita l’ Openjobmetis Varese, nella sfida numero 33 tra le due società. I precedenti sorridono ai biancorossi (18-14), ma in casa il bilancio premia la Vanoli, avanti 11-5, con tre vittorie esterne nelle ultime quattro gare. Cremona torna in campo dopo la sosta e il ko di Brescia. "Troviamo una squadra che lotta per i nostri stessi obiettivi – avverte coach Brotto (nella foto) – il roster di Varese è atletico e dinamico, vive di uno contro uno e ora con Stewart ha rotazioni più bilanciate. Dovremo essere bravi a limitare le loro individualità e a leggere il loro eventuale small-ball". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie a derby cremona varese nel nome del riscatto e il clima sar224 caldissimo

© Sport.quotidiano.net - Serie A. Derby Cremona-Varese nel nome del riscatto. E il clima sarà caldissimo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A, equilibrio nel derby di Roma

Serie A: designati gli arbitri della 12ª giornata, Sozza dirige il derby Inter-Milan

Serie C1, ko all’esordio per il Palermo futsal club: ad aggiudicarsi il derby è il Palermo calcio a 5

serie derby cremona vareseSerie A. Derby Cremona-Varese nel nome del riscatto. E il clima sarà caldissimo - 30 la Vanoli Basket Cremona ospita l’Openjobmetis Varese, nella sfida numero 33 tra le ... Si legge su sport.quotidiano.net

Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese, la partita in diretta - Trasferta e derby regionale per la formazione biancorossa in campo nel posticipo di lunedì 8 dicembre (17,30) al PalaRadi: esordio per Carlos Stewart. Lo riporta varesenews.it

serie derby cremona vareseVanoli CremonaVarese, le parole di Brotto: “Affrontiamo una squadra con il nostro stesso obiettivo” - La Serie A LBA Unipol sta per tornare dopo la sosta dedicata agli impegni delle nazionali e la Vanoli Basket Cremona è pronta a riprendere il suo cammino ... Si legge su basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Derby Cremona Varese