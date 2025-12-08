Serie A Derby Cremona-Varese nel nome del riscatto E il clima sarà caldissimo

Derby caldissimo al PalaRadi: alle 17.30 la Vanoli Basket Cremona ospita l’ Openjobmetis Varese, nella sfida numero 33 tra le due società. I precedenti sorridono ai biancorossi (18-14), ma in casa il bilancio premia la Vanoli, avanti 11-5, con tre vittorie esterne nelle ultime quattro gare. Cremona torna in campo dopo la sosta e il ko di Brescia. "Troviamo una squadra che lotta per i nostri stessi obiettivi – avverte coach Brotto (nella foto) – il roster di Varese è atletico e dinamico, vive di uno contro uno e ora con Stewart ha rotazioni più bilanciate. Dovremo essere bravi a limitare le loro individualità e a leggere il loro eventuale small-ball". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

