Serie A Derby Cremona-Varese nel nome del riscatto E il clima sarà caldissimo
Derby caldissimo al PalaRadi: alle 17.30 la Vanoli Basket Cremona ospita l’ Openjobmetis Varese, nella sfida numero 33 tra le due società. I precedenti sorridono ai biancorossi (18-14), ma in casa il bilancio premia la Vanoli, avanti 11-5, con tre vittorie esterne nelle ultime quattro gare. Cremona torna in campo dopo la sosta e il ko di Brescia. "Troviamo una squadra che lotta per i nostri stessi obiettivi – avverte coach Brotto (nella foto) – il roster di Varese è atletico e dinamico, vive di uno contro uno e ora con Stewart ha rotazioni più bilanciate. Dovremo essere bravi a limitare le loro individualità e a leggere il loro eventuale small-ball". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, equilibrio nel derby di Roma
Serie A: designati gli arbitri della 12ª giornata, Sozza dirige il derby Inter-Milan
Serie C1, ko all’esordio per il Palermo futsal club: ad aggiudicarsi il derby è il Palermo calcio a 5
SERIE B/M: NEL DERBY CONTRO MODENA ARRIVA IL TRIS La Villa d'Oro centra l'agognato tris di vittorie piene consecutive che le consente di agguantare il settimo posto in classifica. Nel derby contro Modena Volley coach Mescoli deve rinunciare a Zamp - facebook.com Vai su Facebook
Eroe del derby e Panini Player Of The Match per Mike Maignan! #InterMilan Vai su X
Serie A. Derby Cremona-Varese nel nome del riscatto. E il clima sarà caldissimo - 30 la Vanoli Basket Cremona ospita l’Openjobmetis Varese, nella sfida numero 33 tra le ... Si legge su sport.quotidiano.net
Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese, la partita in diretta - Trasferta e derby regionale per la formazione biancorossa in campo nel posticipo di lunedì 8 dicembre (17,30) al PalaRadi: esordio per Carlos Stewart. Lo riporta varesenews.it
Vanoli Cremona – Varese, le parole di Brotto: “Affrontiamo una squadra con il nostro stesso obiettivo” - La Serie A LBA Unipol sta per tornare dopo la sosta dedicata agli impegni delle nazionali e la Vanoli Basket Cremona è pronta a riprendere il suo cammino ... Si legge su basketinside.com