Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Porto-Malmo (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Turno agevole per i Dragoni? infobetting.com
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini sport.quotidiano.net
Pulisic, il super eroe del Milan: segna come un bomber e il club lavora al rinnovo pianetamilan.it
La Clai all’esame verità: "Sarà una battaglia sportiva" sport.quotidiano.net
Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni sport.quotidiano.net
Crisi del latte già rientrata? C’è il nuovo accordo per il prezzo fisso quifinanza.it
L’ascesa di Reinhart, faro della Reggiana. Da panchinaro di Nesta a migliore in campo
Da oggetto misterioso a giocatore insostituibile. È questa la straordinaria ‘trasformazione’ di Tob... ► ilrestodelcarlino.it
Sab Group salda in vetta. Settima vittoria di fila
Continua il momento magico della Sab Group Rubicone, che centra la settima vittoria consecutiva tri... ► ilrestodelcarlino.it
"Matelica, contro Civitanova vittoria da squadra"
MATELICA "Prima di andare sul tecnico, vorrei ringraziare i tifosi, sia gli ultras che la gente di ... ► sport.quotidiano.net
Benfica Napoli oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Torna in campo oggi 10 dicembre in Champions League il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla convin... ► lapresse.it
Docente svolge supplenza senza titolo? Non c’è alcuna utilità per la scuola, va restituito lo stipendio
La Corte dei Conti tratta il caso di una docente licenziata per aver prestato servizio con un titol... ► orizzontescuola.it
Notte di sbarchi a Lampedusa: salvati (anche da nave ong) 126 migranti
Sono 126 i migranti soccorsi durante la notte dalle motovedette di guardia di finanza e Capitaneri... ► agrigentonotizie.it
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 10 dicembre 2025
Il nuovo appuntamento con “Chi l'ha visto ?" mette al centro storie che hanno scosso le comunità l... ► today.it
Calcio femminile, esame duro per la Roma. Contro il Chelsea ultima chiamata in Champions
Spesso dalle sfide più difficili possono nascere grandi opportunità. Va indirizzata in questo senso... ► oasport.it
Sui campi del Palabeach di Ancona
Brugnami/Carnevali (doppio femminile), Brugnami/Moresi (doppio misto) e Bucarelli/Ressa (doppio ma... ► ilrestodelcarlino.it
Incidente stradale, investe pedone sulle strisce: 80enne in ospedale
Investe un pedone mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L’incidente ... ► monzatoday.it
Bayern implacabile. Stasera la sfida. Mbappé Haaland
I risultati del sesto turno del girone di Champions. Kairat Almaty-Olympiakos Atene 0-1, Bayern Mon... ► sport.quotidiano.net
Marracash in concerto a Roma, la scaletta delle canzoni – 12 e 13 dicembre
Dopo l’annuncio a sorpresa lunedì sera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, Marracash porta il ... ► funweek.it
Antella, la rivoluzione di Fancelli. Stefano Alari torna come dg. E in panchina si siederà Brachi
È un inizio di settimana ad alta tensione nel girone B, dove il calcio giocato sembra passare in se... ► sport.quotidiano.net
Casa Madonna delle Grazie, nuovo alloggio per donne in difficoltà
È stata inaugurata sabato scorso, 6 dicembre, Casa Madonna delle Grazie, un nuovo spazio di ospita... ► veronasera.it
Contrordine: arbitro dominus delle gare
Contrordine arbitri: il Var non deve imporre la decisione all’arbitro che resta l’unico dominus dell... ► ilgiornale.it
Calcio Serie D. Leoni al lavoro per la gara con il Cannara. Intanto lasciano Skerma e Paulinho
Giallorossi al lavoro per preparare il confronto casalingo con il Cannara. Sarà l’ultimo appuntamen... ► sport.quotidiano.net
Una Hotels di nuovo a Zagabria. L’obiettivo è tornare a gioire
Reduce dalla 7ª sconfitta consecutiva in campionato, che l’ha lasciata al penultimo posto in solita... ► ilrestodelcarlino.it
"Non ci conosceva nessuno, ora pure la Signora ci teme"
Ha portato una cittadina di Cipro con neanche 35mila abitanti in Champions: Cristiano Giaretta, vic... ► ilgiornale.it
Cade da un muretto e fa un salto di tre metri: paura per un 82enne
Sono stati momenti di apprensione quelli di martedì 9 dicembre per un anziano di Lodrone di Storo ... ► trentotoday.it
Campionato nazionale Csi. De Marchi e Landi a medaglia
Il palasport di Tregnago, nel veronese, ha ospitato la prima tappa del campionato nazionale Csi de... ► sport.quotidiano.net
Coop richiama Pesto alla Genovese per possibile contaminazione microbiologica: il lotto interessato
Oggetto del ritiro dal commercio è un lotto di Pesto Fresco Genovese Senz'aglio prodotto per la ste... ► fanpage.it
Le voci dell’edilizia: in UniBg con “EdiVoices” un viaggio nell’innovazione del costruire
Dalmine. È stato inaugurato mercoledì 3 dicembre al campus di Ingegneria di UniBg EdiVoices – Le vo... ► bergamonews.it
Down con gravi problemi di deambulazione bloccato in casa da 4 anni, la mamma: "Non installano l'ascensore"
Luigi, disabile con sindrome di down, con gravi problemi di deambulazione per un intervento di sta... ► napolitoday.it
Basket B Interregionale. L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano
OLIMPIA CASTELLO 78NEW FLYING BALLS 95 OLIMPIA CASTELLO: Carpani 15, Avoni, Torreggiani 12, Mengo... ► sport.quotidiano.net
BALLANDO CON LE STELLE: TRE ITALIANI CELEBRI IN TUTTO IL MONDO SCENDONO IN PISTA
Ballando con le Stelle celebra sabato 13 dicembre su Rai1 la semifinale, il penultimo atto della v... ► bubinoblog
Saldo IMU 2025, seconda rata in scadenza a dicembre: chi deve pagare, quanto si versa e come si calcola l’importo
Il 16 dicembre scade il pagamento della seconda rata dell'IMU 2025. Ecco chi deve versarla, come ca... ► fanpage.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del League Stage
di Redazione JuventusNews24Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Sp... ► juventusnews24.com
Trump in Pennsylvania, la battaglia per la riconquista del voto: “Dazi vi renderanno più ricchi”
(Adnkronos) – New York – Donald Trump torna in Pennsylvania, uno degli Stati fondamentali per la su... ► webmagazine24.it
"Yuasa, testa a Monza. Sfida importante"
Negli occhi dei tifosi Yuasa il doppio appuntamento storico in appena quattro giorni prima contro i... ► ilrestodelcarlino.it
Juve, c’è il Pafos a pari punti. E Spalletti fa mea culpa
Cinque partite di Champions disputate e i punti in classifica sono gli stessi del Pafos, squadra cip... ► ilgiornale.it
Studentessa stuprata fuori la metro, le donne scendono in strada: “Facciamo sentire la nostra rabbia”
Un presidio rumoroso alla stazione della metro di Jonio dopo lo stupro alla studentessa di 23 anni ... ► fanpage.it
PD Frosinone, Fantini e Migliorelli in campo per la segreteria provinciale
Parte ufficialmente il congresso per il rinnovo della segreteria provinciale del Partito Democrati... ► frosinonetoday.it
NAPOLI TORINO 2 0 | IN EVIDENZA | Il magnifico McTominay regala una tripla al Napoli | Serie A 2024/25
Scott McTominay è ancora una volta matchwinner del Napoli, segnando una doppietta: i Partenopei bat... ► justcalcio.com
Soldi, potere e affari: cosa svelano gli ultimi documenti segreti della CIA su Trieste
Gli storici si occupano della materia attraverso quelle fonti che possono essere tra le più divers... ► triesteprima.it
La baita acquistata dal comune per 120 mila euro: "Resterà un patrimonio della comunità"
E' stato stipulato in data 9 dicembre 2025 l’atto notarile per l’acquisto della Baita di Bongio da... ► leccotoday.it
The Chosen, la serie evento su Gesù celebra il Natale con un episodio speciale: dove vederlo
The Chosen, la serie evento sulla vita di Gesù, si allontana dallo streaming in occasione del Natal... ► fanpage.it
La Dea nel segno di CDK: assist e gol contro il Chelsea
È sempre dolcissima per l'Atalanta la notte della Champions League. Terza vittoria consecutiva nel ... ► ilgiornale.it
Auto in sosta a fuoco nella notte: si indaga per risalire agli autori
CELLINO SAN MARCO - Paura a Cellino San Marco nella notte del 10 dicembre 2025, quando, poco prima... ► brindisireport.it
La "strana" morte di Diana Canevarolo a pochi passi da casa: la ferita alla testa, le tracce di sangue e la porta lasciata aperta
È un rebus ancora senza soluzione il caso di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una ... ► today.it
Rimini chiama i tifosi a raccolta: "Con la Fortitudo gara cruciale"
Sulla scia di due successi esterni, e con la prova dominante a Scafati ancora sotto gli occhi, la D... ► sport.quotidiano.net
Calcio Seconda categoria. La Garibaldina allunga il passo
Nella nona giornata del girone F di seconda categoria allunga in classifica la capolista Arcola Gar... ► sport.quotidiano.net
Fa festa Las Vegas. Adesso è secondo
Gli acuti di Sammarco e Polidori hanno consentito a Las Vegas di regolare i "cugini" della Vaianes... ► lanazione.it
La Rete Nazionale per l’Educazione Emotiva: la nuova infrastruttura culturale della scuola italiana
Negli ultimi anni la scuola italiana si è trovata a fronteggiare sfide sempre più complesse. Da una... ► orizzontescuola.it
Il Diavolo tira un sospiro di sollievo. Leao sarà pronto per la Supercoppa
L’eccessivo pragmatismo, i nodi del baricentro basso che vengono al pettine del risultato contro le... ► sport.quotidiano.net
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa
In Terza categoria si è giocata la 10ª giornata di campionato nel girone B di Lucca ed in quello un... ► sport.quotidiano.net
Al Teatro Bolivar arriva “La luna è una mujer” nella sua unica data a Napoli
L’attrice e regista Maria Angela Robustelli porta in scena, al Teatro Bolivar, un’opera transmediale... ► 2anews.it
Probabili formazioni Juve Pafos: le ultime sulle scelte di Spalletti. Non solo Zhegrova, tutte le novità
di Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Juve Pafos: le ultime sulle scelte di Spalletti. Non... ► juventusnews24.com
Samb, volata finale contro Pontedera e Vis
Ultimi 180 minuti al termine del girone di andata. La Samb dopo un ottimo inizio ed un quarto post... ► ilrestodelcarlino.it
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane
Tempo di lettura: < 1 minutoDa questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. de... ► anteprima24.it
La Clai all’esame verità: "Sarà una battaglia sportiva"
Il volley di serie A2 non si ferma mai. La Clai questa sera, alle ore 20.30, giocherà sul campo di ... ► sport.quotidiano.net
Autogrill sostiene PizzAut. Un sogno davvero ’buono’ per l’autonomia abitativa
CASSINA DE’ PECCHI (Milano) Un sogno condiviso, un panino "stratosferico", quel GourmAut con robio... ► quotidiano.net
Sfatato il tabù PalaDesio: "È un successo prezioso"
Serviva una vittoria e vittoria è stata, anche con un buon margine (perché non si sa mai…) e sopratt... ► ilgiorno.it
Tiro a volo, un’altra medaglia per la sammarinese. Coppa del mondo, Perilli conquista l’argento in Qatar
Eccola qua, l’ennesima medaglia di una carriera a cinque stelle. Alessandra Perilli porta di nuovo ... ► sport.quotidiano.net
Educazione non formale: dai centri estivi ai laboratori artistici, dallo sport alla musica. Il Disegno di legge a sostegno delle famiglie. Quale ruolo della scuola
Alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati continuano i lavori sulle proposte di legge dedi... ► orizzontescuola.it
È arrivato il momento di smetterla con Babbo Natale?
Il personaggio attuale di Babbo Natale è un gigantesco miscuglio: si parte da un santo turco del I... ► today.it
Ieri in Campania: orrore nel Napoletano, infermiere sevizia e narcotizza la compagna
Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 9 dicembre 2025. Ave... ► anteprima24.it
Champions, oggi Juventus Pafos: orario, probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i bianconeri... ► webmagazine24.it
In consiglio regionale la riforma della sanità, protesta dei sindacati
La riforma del servizio sanitario regionale è approdata in consiglio regionale martedì 9 dicembre ... ► genovatoday.it
Golf. Partito il campionato d’inverno
Cambiano le stagioni, ma al Golf Club Garfagnana, in località Braccicorti, in Comune di Pieve Fosci... ► sport.quotidiano.net
Calcio Serie D: un’aggiunta di esperienza per Andreucci. La Pistoiese puntella la difesa con Pellizzari
Nuovo arrivo nel reparto difensivo per la Pistoiese. Nel pomeriggio di ieri il club arancione ha c... ► sport.quotidiano.net
Prima pagina Tuttosport: “Allegri, Leao non ha fatto crac. Milan Como a ‘San Siro’?”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa c... ► pianetamilan.it
Sfigurato da un sasso durante la manifestazione pro Pal: "Mi hanno frantumato la faccia, ancora mi traballano i denti"
"Sfigurato da un sasso. Ho rischiato di perdere un occhio, mi hanno frantumato la faccia. E non ho... ► today.it